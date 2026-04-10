Jeaustin Campos renuncia al Real España: "Mi dignidad y mi prestigio valen más; acá se escoge al campeón"

El técnico costarricense Jeaustin Campos mostró toda su ira y frustración tras la derrota sobre la hora 3-2 de su equipo, el Real España ante Choloma, lo que lo llevó a renunciar de forma sorpresiva como técnico del club.

Campos mostró su frustración contra el arbitraje y lanzó fuertes acusaciones y críticas contra la liga hondureña en entrevista con Diario Diez de Honduras.

“Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son... y aquí se escoge quién va a ser campeón”, comenzó diciendo.

Luego aseguró que él no se prestará para ser parte del “circo romano” que, según él, hay en el fútbol catracho.

“No soy arlequín de un circo... lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, expresó.

Además, añadió que “hay una mezcla de incompetencia, ineptitud, mala intención y hasta sinvergüenzada de alguna gente”.

Pese a la derrota, Real España se ubica actualmente en la primera posición del campeonato con 30 puntos, pero a un solo punto de Motagua (tres partidos menos) y a cuatro de Olimpia, que debe su compromiso de la fecha 17.

“Esto fue un circo romano, es un evento circense. Y la verdad que mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos, que lo que menos tiene es fútbol. Y no vamos a entrar en si fue penal, si no fue penal, si fue expulsión o no fue expulsión. Porque, como te digo, tengo año y medio de estar en esto, y la verdad que no. Ya se lo acabo de decir a los muchachos, que yo no, no continúo. Tendría que cambiar un montón de cosas”, indicó.

Ahora habrá que esperar si la directiva del Real España logra convencerlo, aunque ya adelantó: “Ni siquiera de la directiva de Real España, ni siquiera de los jugadores, ni siquiera depende del club. Tendría que cambiar un montón de cosas de quién soy yo para ir en contra, como salmón, en contra de una corriente poco transparente, poco decente, poco congruente”.







