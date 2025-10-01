Jeaustin Campos recibió otro castigo en Concacaf

El técnico costarricense Jeaustin Campos, del Real España, recibió un castigo adicional por parte del Comité Disciplinario de la Concacaf.

Según publicó, la sanción se da “tras una infracción al reglamento de competencia ocurrida durante el partido de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre Real C.D. España y Sporting San Miguelito, el jueves 28 de agosto de 2025”.

La situación se da por “el uso de comunicación electrónica para evadir el cumplimiento de una sanción”, es decir, el estratega se comunicó con su cuerpo técnico una vez estando sancionado.

“El Comité ha impuesto una suspensión adicional de dos partidos a Campos, así como una multa de cantidad no revelada al Real C.D. España por el uso de comunicación electrónica para evadir el cumplimiento de una sanción”.

Con estos dos partidos adicionales, Campos deberá cumplir los 11 partidos restantes de su suspensión - originalmente impuesta por el uso de gestos discriminatorios el miércoles 13 de agosto de 2025 - durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en cualquier edición futura de la competencia en la que sea elegible para participar.