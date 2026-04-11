Jeaustin Campos recibió fuerte sanción en Honduras tras sus polémicas declaraciones

El técnico Jeaustin Campos recibió una fuerte sanción por parte de la Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Hondureña por las polémicas declaraciones contra el arbitraje.

El jueves anterior, Campos tomó la abrupta decisión de renunciar tras la derrota del Real España 2-3 ante Choloma, lo que provocó la ira del estratega por decisiones arbitrales que, según él, incidieron en el partido.

“Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como estas. Tengo casi dos años de estar viendo goles con la mano, penales que no son... y aquí se escoge quién va a ser campeón. “No soy arlequín de un circo... lo que hay ahora es un circo. Mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos”, fueron las palabras que utilizó.

Esto le costó una sanción de cuatro partidos sin siquiera poder ingresar al estadio o alrededores con 30 mil lempiras (poco más de 521 mil colones al tipo de cambio).

Pese a renunciar ese jueves, Campos llegó a un acuerdo con la directiva del Real España y seguirá al frente del equipo.

De momento, el Real España es líder del fútbol hondureño con 30 puntos, al acecho de Motagua y Olimpia, que deben varios juegos.







