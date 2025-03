¿Invertiría Keylor Navas en Saprissa? Esto responde el portero

Durante la presentación de su equipo de motocross KN1, el guardameta Keylor Navas habló de diversos temas, entre ellos si más allá del mundo de los motores invertirá en otros deportes.

Primero expresó que a su esposa Andrea Salas le gusta mucho el ciclismo, por lo que no descartaría a futuro llegar a tener un equipo en este ámbito.

Pero ante la pregunta de si Invertiría en el fútbol, Navas explicó que ya tuvo intentos.

"Yo lo he intentado en algún momento, pero las circunstancias, la vida misma... Es Dios el que cierra y abre puertas, pero no ha llegado ese momento en el que se pueda concretar, pero no lo descarto. Hay momentos en los que no se pueden hacer las cosas y uno no quiere estar estancado, pero yo lo que quiero es ayudar como a mí me ayudaron en algún momento de ahí este proyecto de motocross", indicó.