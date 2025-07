Hugo Sánchez ante posible llegada de Navas a Pumas: "A mí no me hicieron este ofrecimiento"

El nombre de Keylor Navas sigue agitando el mercado mexicano y ya son diferentes medios los que aseguran que Pumas irá con todo por el guardameta costarricense.

De momento se maneja que el club está en negociaciones con Newell’s Old Boys, quienes tendrán la última palabra, pues la oferta económica es muy buena para el tico y el propio Navas ve con buenos ojos ir a México.

El exgoleador de México y el Real Madrid, Hugo Sánchez reaccionó ante la posibilidad de que el tico llegue a la UNAM, club de sus amores.

“Pues me llama la atención la nueva ideología de Pumas con jugadores mayores de mucha experiencia”, comenzó diciendo en el programa Fútbol Picante de ESPN.

“Si lo consigue Keylor pues lo felicito, pues yo con 38 años quería regresar a Pumas para despedirme del fútbol mexicano y no me invitaron, el que lo hizo fue Emilio Butragueño para retirarme en el Celaya y Pumas no me hizo este ofrecimiento que le está haciendo a Keylor y si él lo acepta, pues, bienvenido, pero sí me sorprende que en la cantera no hay este talento”, añadió.