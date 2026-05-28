Hearts de Escocia aún no se refiere al caso de Kenneth Vargas

Kenneth Vargas es ficha del Heart of Midlothian de la liga de Escocia y en Edimburgo ya trascendieron los hechos que llevaron al atacante a ser separado de Liga Deportiva Alajuelense y de la Selección Nacional por temas de indisciplina.

Eso sí, desde Tynecastle todavía no se han referido al tema, tal y como lo confirmó el periodista Blair Meikle del Hearts Standard.

Daily Record, ESPN y The Times son algunos de los portales que han reportado los hechos recientes sobre el tico.

La semana pasada, el Standard informó sobre el interés del Kalamata de Grecia en hacerse con los servicios de Vargas.