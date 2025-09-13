¡Hasta detuvo penal! Keylor Navas fue la figura de Pumas en goleada ante Mazatlán

Los Pumas vencieron de visita 4-1 al Mazatlán en el estadio El Encanto, el viernes por la noche, con una brillante actuación del costarricense Keylor Navas.



El partido formó parte de la octava jornada del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano y formó parte del festejo de los 71 años del club universitario.



Guillermo Martínez, al minuto 11, hizo el 1-0 para los Pumas con un penalti que cobró hacia el centro del arco.



El 2-0 también fue obra de Martínez con un toque a bocajarro y sin portero al 45+4. Este gol fue validado dos minutos después tras la revisión del VAR.



Antes del descanso, al 45+8, el brasileño Fabio Gomes acercó 2-1 a los Cañoneros del Mazatlán con un remate frontal dentro del área.



Pero apareció el muro de Navas para impedir el empate momentáneo.

El colombiano Nicolás Benedetti tomó la pelota, pero mandó su cobro de penal muy al centro, permitiendo al tico detenerlo con sus pies al 56’.



“Gracias a Dios sumamos tres puntos en un partido muy complicado. No hay mejor forma de festejar el aniversario del club que con esta victoria”, publicó el tico en sus redes sociales.



Alan Medina aumentó la ventaja a 3-1 con un disparo desde fuera del área que colocó en el ángulo superior derecho, al 90+5.



José Macías sentenció el 4-1 al 90+12 con un penalti ejecutado a la derecha del portero que se lanzó al lado contrario.

Navas fue escogido como una de las principales figuras en la goleada de su club.

Con este resultado, los Pumas llegaron a 12 puntos y el Mazatlán se quedó con seis unidades.

El sábado en la continuación de la jornada, las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara disputarán el clásico nacional en el estadio Ciudad de los Deportes.

El domingo, el líder Monterrey visitará en el estadio La Corregidora al Querétaro, uno de los últimos del torneo.