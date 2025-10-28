EN VIVO
Golazo de Alonso Martínez con el New York City

El delantero costarricense sigue enamorado del gol.

Alonso Martínez. AFP
Por Daniel Jiménez 28 de octubre de 2025, 17:33 PM

El delantero Alonso Martínez, del New York City, marcó este golazo en el juego ante Charlotte.

El juego se fue al descanso 0-1 al finalizar el primer tiempo.

Martínez ingresó al área con balón dominado y dribló a jugadores del equipo rival para definir de buena manera.

El atacante es el goleador del equipo neoyorquino y sigue encendido en el club de la MLS y en la Selección Nacional.

