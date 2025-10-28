Legionarios
Golazo de Alonso Martínez con el New York City
El delantero costarricense sigue enamorado del gol.
El delantero Alonso Martínez, del New York City, marcó este golazo en el juego ante Charlotte.
El juego se fue al descanso 0-1 al finalizar el primer tiempo.
Martínez ingresó al área con balón dominado y dribló a jugadores del equipo rival para definir de buena manera.
OH MY DAYS HOW HAS ALONSO DONE THAT ‼️ pic.twitter.com/ghIe5qf9jy— New York City FC (@newyorkcityfc) October 28, 2025
El atacante es el goleador del equipo neoyorquino y sigue encendido en el club de la MLS y en la Selección Nacional.