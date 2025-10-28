Golazo de Alonso Martínez con el New York City

El delantero Alonso Martínez, del New York City, marcó este golazo en el juego ante Charlotte.

El juego se fue al descanso 0-1 al finalizar el primer tiempo.

Martínez ingresó al área con balón dominado y dribló a jugadores del equipo rival para definir de buena manera.

OH MY DAYS HOW HAS ALONSO DONE THAT ‼️ pic.twitter.com/ghIe5qf9jy — New York City FC (@newyorkcityfc) October 28, 2025

El atacante es el goleador del equipo neoyorquino y sigue encendido en el club de la MLS y en la Selección Nacional.