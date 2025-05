Galería: Así quedó registrado el tierno momento de Keylor Navas con un pequeño hincha

Sin duda alguna fue el momento del partido entre Newell’s Old Boys y Huracán.

Al minuto 37 del partido, un pequeño niño evadió la seguridad del estadio Marcelo Bielsa y corrió a abrazar de forma entusiasmada al costarricense Keylor Navas.

El tico no lo evadió, más bien lo abrazó con fuerza, le habló y lo encaminó hasta los efectivos de seguridad, en una reacción que todo Rosario y Argentina aplaudieron.

Toda la acción quedó registrada en video y en el lente del club, que no tardó en subir las imágenes en galería para resaltar el momento de la figura tres veces ganador de Champions League.

Uno no es de fierro, loco. Esto me emocionó. Keylor Navas es una figura que quedará en la historia de Newell's. No solo por su grandeza y porque vino a atajar acá cuando podría haber ido a cualquier otro equipo, también por cosas como éstas.



