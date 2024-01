Fútbol ruso: ¿Cómo es el nuevo destino de Manfed Ugalde?

“Preferiríamos que ningún jugador fuera transferido. Hacer negocios con Rusia obviamente no se siente bien, pero como dije, el jugador quería irse y luego hay que buscar una solución. Además, el Spartak de Moscú no está en la lista de sanciones y los abogados han investigado si cumplimos los requisitos establecidos por el gobierno para hacer negocios con Rusia. No parece haber ningún obstáculo en este ámbito”, concluyó el director deportivo Arnold Bruggink.