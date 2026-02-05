¡Fuerza, Brandon! Aguilera sufre dura lesión en Portugal

El volante costarricense Brandon Aguilera sufrió una dura lesión en Portugal.

El Rio Ave, su club, comunicó que Aguilera tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

La lesión se dio en el partido contra el FC Arouca.

"¡Estamos todos contigo, Bebote! ¡Volverás aún más fuerte!", publicó el club portugués.

Regularmente, la recuperación ronda los 9 meses en este tipo de lesiones.

Aguilera tiene contrato hasta junio de 2027 con el Rio Ave, de la Primera División del balompié portugués.

En la actual temporada, Brandon registra 19 apariciones, para un total de 1.388 minutos y un gol.