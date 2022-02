Francisco Calvo ya comenzó su nueva aventura con el San José Earthquakes

El defensor Francisco Calvo se unió este lunes al San José Earthquakes de la MLS.

Calvo utilizará el número 80 en su espalda. Su nuevo club aprovechó la oportunidad para mostrarlo en redes sociales.

New beginnings in San Jose.



Welcome, @calvo05oficial! 🇨🇷 pic.twitter.com/pUZJD3tNIi