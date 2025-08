Francisco Calvo tiene nuevo equipo

Tras su aventura en Turquía, el defensor costarricense Francisco Calvo tiene nuevo destino para la próxima temporada.

Tal y como se venía anunciando por diversos medios especializados, Calvo jugará con el Al Ettifaq de Arabia Saudita.

Según publicó el club en redes sociales, la firma del jugador se realizó en Marbella, España.

Calvo salió del Hatayspor de Turquía, club al que llegó en el 2024, donde disputó 25 partidos y anotó un tanto.

Después de esto anunció su salida del club para buscar nuevos rumbos y disputó la pasada Copa Oro sin tener claro su panorama.

A new star from Costa Rica to the knights home ⭐️



Calvo is #Ettifaqi💚❤️ pic.twitter.com/7xRRHYkc9F