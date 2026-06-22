Francisco Calvo se acerca a un club grande de Sudamérica

El defensor costarricense, Francisco Calvo, tiene todo listo para llegar al Nacional de Uruguay.

Así lo reveló el periodista italiano Fabrizio Romano, quien es especializado en movimientos del mercado de fichajes.

“Francisco Calvo ha acordado firmar como nuevo jugador del Nacional de Uruguay, acuerdo cerrado”, adelantó Romano en su cuenta oficial de X.

🚨🇺🇾 Francisco Calvo has agreed to sign as new Nacional de Uruguay player, deal done.



Free transfer despite MLS and Saudi clubs keen, seen as ideal addition and ready for new chapter. pic.twitter.com/g3b5D3yJqb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 22, 2026

Calvo viene de jugar con el Al-Ettifaq FC de Arabia Saudita, donde disputó 31 partidos y anotó en cuatro ocasiones.

“Transferencia libre a pesar del interés de clubes de la MLS y de Arabia Saudita, visto como una adición ideal y listo para un nuevo capítulo”, añadió el periodista.

Este será el noveno club del defensor costarricense en su carrera; además, será el sexto país en el que juega tras estar en Dinamarca con el Nordsjælland, MLS de Estados Unidos con el Minnesota United, Chicago Fire y San José Earthquakes, en México con FC Juárez, Turquía con Konyaspor y Hatayspor; así como el Al-Ettifaq FC de Arabia Saudita.



