Francisco Calvo quiere terminar su carrera en Costa Rica

Con 32 años Francisco Calvo vive de gran manera su segundo paso por el futbol de Turquía. En el Hatayspor tiene continuidad y su contrato llega hasta mediados del 2026.

A pesar de que no ha pensado en una fecha, Calvo tiene claro cómo le gustaría cerrar su carrera.

“Sí me gustaría regresar a jugar acá a Costa Rica. Me encantaría que mi hijo y mi familia, me vea retirarme acá. Es algo que quiero cumplir y ojalá que cuando llegue ese momento, cuando me toque tomar esa decisión, pues sea la correcta y yo me sienta pleno”, explicó el zaguero.

El futbolista ha tenido una carrera que lo ha llevado a jugar como legionario muchos años. En un caso poco normal para el entorno costarricense, regresó de Europa, para volver a tener una segunda oportunidad en el Viejo Continente. Luego del Konyaspor turco jugó con el Juárez en México, antes de firmar con su club actual.

“Yo creo que no es fácil, pero primero agradecer a Dios, obviamente, porque me abrió la puerta de volver a una liga que conocía, a un país que ya conocía y que me sentía muy a gusto. Cuando estuve en Konyaspor la primera etapa en Turquía tuvo que haber sido buena para abrirme esta segunda etapa”, añadió.

Sobre su nuevo rol en la selección Nacional, donde es capitán, fue claro sobre cómo se ha dado ese proceso.