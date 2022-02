Francisco Calvo participó en amistoso del San José Earthquakes

El defensor Francisco Calvo jugó un partido amistoso con el San José Earthquakes ante el Republic FC en el PayPal Park.

Calvo fue estelar en el compromiso en la victoria de su nuevo equipo 3-0 ante el Republic FC.



Halftime: Quakes 2, @SacRepublicFC 0.



Jeremy Ebobisse has a brace so far. #VamosSJ pic.twitter.com/vVsxPXDrzh