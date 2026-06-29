Francisco Calvo llega a Uruguay para unirse al Nacional

El defensor Francisco Calvo ya está en Montevideo, Uruguay, para vivir su nueva aventura deportiva.

Calvo jugará con el Nacional y dejó claras sus intenciones con su club.

"Estoy muy feliz, muy ilusionado, con muchas ganas de empezar ya. Sé al gran club que vengo, un club con una historia impresionante. Tomo este reto con mucha responsabilidad y con ganas de hacerlo de la mejor manera", comentó Calvo al programa "Minuto Uno" de Carve Deportiva.

Además, el futbolista reconoció los primeros objetivos de la institución durante la siguiente temporada en la que competirá en el campeonato nacional y la Copa Sudamericana.



"Tengo clarísimo lo que se está jugando Nacional. Vengo con muchas ganas de aportar y de dar mi mejor versión para que, junto con los refuerzos y el plantel bueno que ya tiene el club, podamos conseguir nuestros objetivos", agregó.

Por último, Calvo reveló que primero tuvo un contacto con el entrenador Jorge Bava y, posteriormente, con el director deportivo Sebastián Eguren.



"Empezaron a hablar con mi representante y la verdad estoy muy agradecido con Jorge (Bava) y con todos los directivos que hicieron posible mi llegada. Estoy muy feliz", concluyó.





🚨 Francisco Calvo llegó a Uruguay para convertirse en nuevo futbolista de Nacional.