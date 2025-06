Francisco Calvo asegura que no seguirá con el Hatayspor de Turquía

Francisco Calvo actualmente está concentrado y mentalizado en disputar los partidos de la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026, así en la próxima Copa Oro.

Pero Calvo es consciente de que este mercado de verano deberá buscar nuevos rumbos, pues asegura que no seguirá con el Hatayspor de Turquía.

La razón es que su club descendió, por lo que el defensor buscará su salida, ya que no quiere jugar en una división menor.

“Yo todavía tengo contrato, pero sí voy a cambiar de equipo, no sé de qué forma será, pero estamos logrando un acuerdo. No voy a jugar en Segunda División, así que buscaremos la salida. Cuando uno es constante en su nivel, creo que algo está haciendo bien, me siento en buen nivel”, expresó el defensor en zona mixta de la Selección.

¿Pero hay pistas sobre su futuro? Calvo fue claro con su respuesta.

“No estoy seguro, estoy abierto a todo. Será lo que Dios tenga para mí, pero quiero estar en un club donde pueda brillar. No descarto ningún mercado, Asia, Europa o América”, mencionó a Deportivas Columbia.

Lo que sí tiene claro es que aún es muy prematuro para volver al fútbol costarricense, pero indicó que “yo siempre he sido claro en que me voy a retirar con Saprissa”.

Finalmente, el defensor habló del papel que jugará ahora que cedió su cinta de capitán a Keylor Navas, quien regresa a la Tricolor.

“Creo que tras muchos años en la Selección he sido capitán sin cinta, yo no necesito ese reconocimiento externo, con lo que los muchachos sienten de mí es con lo que me quedo y listo, el capitán es una insignia que se lleva, pero nada más”, concluyó.