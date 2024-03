Formador de Keylor Navas: "Son oportunidades que se dan cada cien años"

"Hay un gesto muy hermoso de Keylor antes de irse para el Mundial 2014, pasó al punto de venta mío, se despidió de mi y ahí le entregué un libro y nos tomamos una foto… Y quién se iba a imaginar qué sucedería en ese Mundial, jamás estaba en la imaginación llegar a octavos y hacer la hazaña que se hizo.

"Cuando él me comentó del Real Madrid, lógico que uno se emociona mucho. Recuerdo que me vinieron a entrevista a la plaza de Pedregoso, uno lloraba ahí de la felicidad y la emoción de ver a un niño que pasó por este pueblo y que Dios lo bendijo a uno de que él estuviera ahí, tal vez hablamos solamente de Keylor, pero es todo el grupo de padres y compañeros, todos trabajando por un anhelo, pero para mí como persona fue algo muy emocionante que Dios me dio la oportunidad de que estuviera en Pedregoso y estuviera conmigo", recordó Madriz.