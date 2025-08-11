Fin de semana de pocos puntos altos para los principales legionarios
Patrick Sequeira mantiene la titularidad en su equipo.
En un fin de semana sin muchos puntos altos, el empate de Keylor Navas y su equipo es la principal noticia que dejan los principales ticos en el extranjero.
Keylor Navas, Pumas: Empate 1-1 en casa contra el Necaxa.
Patrick Sequeira, Casa Pia: El Sporting triunfó a domicilio 2-0 y el tico fue titular.
Juan Pablo Vargas, Millonarios: El defensor estuvo en cancha los 90 minutos del empate 3-3 ante el Deportivo Cali.
Jeyland Mitchell, Feyenoord: El zaguero tico no formó parte de los planes de Van Persie.
Francisco Calvo, Al-Ettifaq: El equipo del defensor no jugó este fin de semana.
Orlando Galo, Riga: El mediocampista entró de cambio en el triunfo 2-0 ante el Grobina. El segundo gol fue de Anthony Contreras.
Brandon Aguilera, Rio Ave: La oncena no tuvo participación este fin de semana.
Jossimar Alcócer, Westerlo: 72 minutos para el atacante patrio en la derrota por la mínima ante el Mechelen.
Carlos Mora, U Craiova: Mora no participó en la victoria 1-0 ante el FC Hermannstadt.
Kenneth Vargas, Hearts: El atacante estuvo fuera de convocatoria ante el Dundee United.
Alonso Martínez, New York City: De regreso a la MLS, los neoyorquinos juegan ante el Nashville el domingo 17.
Manfred Ugalde, Spartak: Derrota 4-2 ante el Lokomotiv; el nacional entró de cambio al 70’.