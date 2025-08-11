Fin de semana de pocos puntos altos para los principales legionarios

En un fin de semana sin muchos puntos altos, el empate de Keylor Navas y su equipo es la principal noticia que dejan los principales ticos en el extranjero.

Keylor Navas, Pumas: Empate 1-1 en casa contra el Necaxa.

Patrick Sequeira, Casa Pia: El Sporting triunfó a domicilio 2-0 y el tico fue titular.

Juan Pablo Vargas, Millonarios: El defensor estuvo en cancha los 90 minutos del empate 3-3 ante el Deportivo Cali.

Jeyland Mitchell, Feyenoord: El zaguero tico no formó parte de los planes de Van Persie.

Francisco Calvo, Al-Ettifaq: El equipo del defensor no jugó este fin de semana.

Orlando Galo, Riga: El mediocampista entró de cambio en el triunfo 2-0 ante el Grobina. El segundo gol fue de Anthony Contreras.

Brandon Aguilera, Rio Ave: La oncena no tuvo participación este fin de semana.

Jossimar Alcócer, Westerlo: 72 minutos para el atacante patrio en la derrota por la mínima ante el Mechelen.

Carlos Mora, U Craiova: Mora no participó en la victoria 1-0 ante el FC Hermannstadt.

Kenneth Vargas, Hearts: El atacante estuvo fuera de convocatoria ante el Dundee United.

Alonso Martínez, New York City: De regreso a la MLS, los neoyorquinos juegan ante el Nashville el domingo 17.

Manfred Ugalde, Spartak: Derrota 4-2 ante el Lokomotiv; el nacional entró de cambio al 70’.



