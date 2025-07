Feyenoord pone la mira en Manfred Ugalde

En las últimas horas el nombre de Manfred Ugalde ha estado en la órbita del Feyenoord de Países Bajos.

Según los medios de ese país, como Voetbal International, Football Tranfers y FC.Update, el club donde también milita el costarricense Jeyland Mitchell tendría en la mira al tico tras la venta del mexicano Santiago Giménez.

Incluso, hablan de que el club de la Eredivisie ya hizo una oferta formal al Spartak de Moscú por hacerse con los servicios del costarricense.

“Feyenoord ha hecho una primera oferta al Spartak de Moscú por Manfred Ugalde. Los rusos respondieron con un "no", pero no están dispuestos a un posible acuerdo. El Feyenoord tampoco ha perdido la esperanza, aunque será, como suena desde De Kuip, "muy, muy difícil"”, menciona el sitio Voetbal International.

El portal asegura que Ugalde se ajusta muy bien al juego del volante Sem Steijn, con quien llegaría a formar una gran dupla, sin embargo, pone en duda un asunto más moral que otra cosa y es el hecho de negociar con un club ruso que está vetado de toda participación con la UEFA.

“El interés por Ugalde no es nuevo. El Feyenoord sabe que el costarricense está abierto a volver a la Eredivisie. Pero entonces comienza: primero el Feyenoord tiene que lidiar con el lado moral de esta posible transferencia. Como club, ¿se pueden hacer negocios con los rusos, después de la guerra con Ucrania, hace ahora tres años? El Spartak de Moscú no es una zona prohibida en ese sentido, el campeón no está en la lista de sanciones, pero aún así: es y sigue siendo un club ruso”, menciona el medio.