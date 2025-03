Fernán Faerron cuenta cómo vive sus primeros días en Ucrania

Fernán Faerron narró como vive sus primeros días en Ucrania, en una decisión que generó polémica, al marcharse a un país que lleva ya tres años de guerra con Rusia.

Faerron dejó las filas del Herediano, donde fue campeón para marcharse al el Vorskla Poltava ucraniano a inicios de este año.

Pese a llevar varios días por allá, el tico sigue sin debutar y apenas está en periodo de adaptación con su nuevo club.

“Bien, la verdad muy bien. Todo por allá es muy normal, no como uno piensa con el tema de la guerra, todo va muy normal y me siento muy contento, ahora si Dios quiere que me devuelvo para allá, me voy con mi familia y eso va a ser de gran ayuda también”, explicó el defensor.