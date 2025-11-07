“¡Felices 20 años!” Así celebra Pumas la carrera de Keylor Navas

El club mexicano Pumas UNAM rindió homenaje al guardameta costarricense Keylor Navas por sus 20 años de trayectoria profesional, destacando su legado, liderazgo y la huella que ha dejado a lo largo de su historia.

A través de sus redes sociales, el equipo publicó un emotivo mensaje reconociendo su exitosa carrera y el vínculo especial que mantiene con la afición auriazul.

“Reconocemos tu gran historia, llena de éxitos, logros y grandes momentos. En todo este tiempo has vivido experiencias inolvidables, momentos felices y también difíciles, que seguramente te han marcado para construir la leyenda en la que te has convertido”, expresó el club en su publicación.

El mensaje también destacó el momento que vive Navas en Pumas, donde ya es capitán y referente del equipo.

“Estamos orgullosos aquí en Pumas de ser parte de tu historia, como capitán, guía en nuestro equipo y estandarte de nuestra querida afición. CU siempre será tu casa”, añadieron.

El arquero tico, considerado uno de los mejores en la historia del fútbol costarricense y de la Concacaf, debutó profesionalmente en 2005 con Saprissa. Desde entonces, su carrera lo ha llevado a ligas de primer nivel, defendiendo los colores de clubes como Albacete, Levante, Real Madrid, París Saint-Germain y Nottingham Forest.

Durante su etapa en el Real Madrid, Navas conquistó tres Ligas de Campeones, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y varios títulos nacionales, consolidándose como figura internacional. Además, ha sido pieza clave en la Selección de Costa Rica, destacando en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.



