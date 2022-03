Exportero del Real Madrid analiza el presente de Keylor Navas tras descalabro del PSG

El exportero del Real Madrid Paco Buyo analiza el presente y futuro del portero costarricense Keylor Navas, quien no tuvo participación en la serie más importante del PSG en Champions contra el Real Madrid.

En un momento en el que en Europa se debate sobre el rendimiento de Gianluigi Donnarumma ante el Real Madrid, Buyo conversó con Teletica.com sobre el meta nacional.

Buyo militó en el Real Madrid durante 11 temporadas de 1986 a 1991. Disputó 454 partidos, conquistó 13 títulos y obtuvo el premio Zamora en dos oportunidades.

Primero, el español calificó de "anormal" el proceso de rotación del técnico Mauricio Pochettino. Eso sí, afirmó que esas decisiones son exclusivas del entrenador.

​Además, agregó que respeta la metodología de cada entrenador, pero él sí es partidario de que haya un número uno.

Específicamente sobre la situación que se dio en Champions League y el error de Donnarumma, Buyo explicó que no se puede es parte de la responsabilidad que conlleva la posición.

"Keylor ha demostrado su capacidad en el Real Madrid, en el PSG, ha ganado y conquistado Champions, Donnarumma es un portero más joven pero ha sido campeón de Europa con Italia. Siempre será decisión del entrenador, está en el día a día, nos puede gustar o no, podemos estar de acuerdo o no, pero el que decide es el técnico", aseguró.

Al ser consultado si el tico debe cambiar de equipo en Europa, el exfutbolista aseguró que si tiene una buena oferta de un proyecto interesante debería pensarlo.



"Yo no soy quien para aconsejar, él sabrá qué tiene que hacer, en qué circunstancia está, yo no lo tengo muy claro que Donnarumma sea el número uno. Si tiene una oferta de un equipo con aspiraciones y en liga competitiva podría ser una buena opción, pero repito... es una decisión que debe tomar Keylor Navas, si se encuentra a gusto o no en el PSG, si cree que se ha sido injusto con él, es una oportunidad que evidentemente puede dar", detalló.