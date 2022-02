Estos son los 9 ticos que inician el camino al título en la MLS

Nueve legionarios comenzarán este sábado su camino en la MLS.

Se trata de Luis Díaz, Randall Leal, Julio Cascante, Ronald Matarrita, Allan Cruz, Ariel Lassiter, Joseph Mora, Marvin Loría y Francisco Calvo.



Luis Díaz

El extremo de 23 años tendrá su cuarto año en el Columbus Crew, club en el que ha alcanzado una regularidad importante con 58 partidos. Eso sí, su presencia en las redes no ha sido la mejor con tres tantos. En el 2020 sumó un campeonato.

​Randall Leal

Desde el 2020 es ficha del Nashville. Incluso llegó a la institución para su año de fundación. Tiene 12 tantos en 57 encuentros. Es uno de los jugadores importantes del equipo. Regularmente aparece en los distintos once ideal que presenta la MLS jornada a jornada.

Julio Cascante

El defensor de Austin FC de 28 años tiene cinco años como legionario, tres con el Portland Timbers y dos con el Austin. Su caso es similar al de Leal, pues llegó a este equipo para su debut en la competencia. El año pasado disputó 31 partidos y concretó dos goles.

Ronald Matarrita y Allan Cruz en el Cincinnati

El lateral izquierdo de 27 años afrontará su sétimo año en la MLS, cinco con el New York City y dos en Cincinnati. Tiene 148 partidos en la competición. Por su parte, el volante de 25 años vivirá su cuarto año con el mismo club. Su mejor temporada fue la primera en el 2019 con 27 juegos y siete goles.

Ariel Lassiter

Match Highlights: #InterMiamiCF gets the 3 points against the Charleston Battery. pic.twitter.com/KRQpfKEDZp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 16, 2022

El extremo tiene amplia experiencia en el fútbol estadounidense con cinco años de militar en este fútbol, tres con Los Ángeles Galaxy y dos con el Houston Dynamo. Para esta campaña se estrenará con el Inter de Miami, club con el que ha anotado en pretemporada.

Joseph Mora

We have selected defender Joseph Mora from D.C. United third overall in the Expansion Draft!#ForTheCrown | @JosephMoraCR pic.twitter.com/yghwHEbAmZ — Charlotte FC (@CharlotteFC) December 15, 2021

El lateral izquierdo de 29 años encontró regularidad en el DC United, prueba de ello es que estuvo cuatro años en el equipo. Ahora hará historia al debutar con el Charlotte F. C, nuevo equipo que se estrenará esta campaña. Disputó 99 encuentros con los de Washington.

Marvin Loría

El mediocampista de 24 años tiene cinco años en el Portland Timbers. Quedó campeón en el 2021 y es uno de los que más tiempo lleva en un mismo equipo en el torneo norteamericano. El año anterior llegó a 101 juegos con la institución.



Francisco Calvo

El excapitán del Minnesota United y el Chicago Fire tendrá en el San José Earthquakes su tercera experiencia en la MLS. Va a iniciar su sexto año en este fútbol por lo que ya lo conoce a la perfección. Ha concretado 10 goles en este torneo, cinco con Minnesota y cinco con Chicago.

Primera Fecha

Sábado 26 de febrero

2:30 p. m. Columbus Cres (Luis Díaz) vs. Vancouver Whitecaps

5 p. m. DC United vs. Charlotte (Joseph Mora)

5 p. m. Austin FC (Julio Cascante) vs. Cincinnati FC (Ronald Matarrita y Allan Cruz)

5 p. m. Inter Miami (Ariel Lassiter) vs. Chicago Fire

5 p. m. San José Earthquakes (Francisco Calvo) vs. New York Red Bull

7 p. m. Portland Timbers (Marvin Loría) vs. New England Revolution



Domingo 27 de febrero

7 p. m. Seattle Sunders vs. Nashville (Randall Leal)