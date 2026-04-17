Estos partidos le quedan a Keylor Navas previo a la liguilla en México
El Pumas juega este viernes a las 7 p. m. ante el Atlético San Luis.
Keylor Navas y el Pumas enfrentan el cierra de la etapa regular este viernes a las 7 p. m. ante el Atlético San Luis.
Tras este juego aún restan dos fechas previo a la liguilla. El Pumas recibirá a Juárez el martes 21 de abril y cierra el sábado 25 de abril en Pachuca.
Posteriormente se jugará la liguilla en la que entran 10 equipos, los seis mejor ranqueados avanzan directo a los cuartos de final, mientras que del sétimo al décimo juegan una ronda de play-in, que es a un solo partido.
Una vez definidos todos los clasificados, cada serie se juega a dos partidos, ida y vuelta.
Los Pumas marchan en la cuarta posición con 27 puntos, a uno del Cruz Azul y Pachuca, segundo y tercero, respectivamente.
En la cima están las Chivas de Guadalajara con 31 unidades. Aún quedan nueve puntos por disputar, por lo que podrían ascender o descender en la tabla de posiciones.
Último entrenamiento antes de viajar a San Luis Potosí, reafirmando el trabajo que se viene haciendo jornada tras jornada 💪🏻⚽️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/5zQXfRlXvs— PUMAS (@PumasMX) April 16, 2026