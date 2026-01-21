Esto determinó la Fiscalía de Versalles sobre denuncia contra Keylor Navas

La Fiscalía de Versalles archivó la denuncia por trabajo disimulado que había interpuesto un exempleado de Keylor Navas, cuando era portero del PSG.

Se archivó después después de una investigación infructuosa. Así se desprende de una publicación de la agencia de noticias AFP, que consultó a la Fiscalía de Versalles.

"En esa denuncia, presentada en el tribunal de Versalles en mayo de 2024, ese hombre, que tenía entonces 35 años y que trabajó como asistente en el domicilio del futbolista y su familia durante dos años desde marzo de 2021, acusaba a Keylor Navas de haber contravenido el código laboral vigente en Francia", detalló el artículo de la AFP. Y agrega: "Según su versión, trabajaba sin contrato y en negro, lo que permitía que se le impusiera un volumen horario y unas condiciones de trabajo no ajustadas al derecho social francés".

La agencia de noticias contactó a la abogada del empleado, Lola Dubois, pero no emitió ninguna declaración.

Deportivamente, Navas vive un gran momento en la Liga MX siendo figura y capitán de Pumas.