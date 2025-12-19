Este es el mensaje de apoyo de Keylor Navas hacia Óscar Duarte

El defensor del Saprissa, Óscar Duarte, sufrió una ruptura de ligamento cruzado en una de sus rodillas, lo que lo alejará de las canchas por varios meses.

Duarte salió en camilla durante el clásico de fase final ante Alajuelense el pasado miércoles y al día siguiente recibió la noticia de que tendrá que pasar por el quirófano.

Keylor Navas, amigo cercano del defensor, le mandó un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales.

"Mucha fuerza mi hermano. Dios tiene el control de todo. Vamos, que eres más fuerte que cualquier lesión. Estamos con ustedes", publicó el guardameta de Pumas.

Keylor Navas mensaje para Óscar Duarte

Duarte tiene 36 años, y esta temporada suma 19 partidos disputados y dos anotaciones con los morados.



