“Este equipo puede dar más”: El mensaje de Keylor Navas tras eliminación de Pumas

El guardameta costarricense Keylor Navas se refirió por primera vez a la eliminación de Pumas de la liguilla del fútbol mexicano.

Pese a que casi se cumplirá una semana de la eliminación, el tico dejó entrever que el cuadro universitario está para más cosas el próximo año.

“Hace ya unos días que finalizó un torneo muy especial para mí, pero que terminó mucho antes de lo que nos hubiera gustado a todos”, comenzó diciendo en una publicación en sus redes sociales.

Luego añadió que “este equipo puede dar más y estoy seguro de que lo vamos a demostrar en el futuro. Es momento de descansar y reponer energías para volver al máximo! GOYA!”.





Navas tuvo un año complicado al registrar eliminaciones en Argentina con Newell’s Old Boys en los primeros seis meses del año, quedar fuera del Mundial con la Selección Nacional y ahora ser eliminado por Cruz Azul en la Liga MX.



