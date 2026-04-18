"¡Eres enorme, Keylor!": Así describen nueva tapada descomunal de Navas

El portero Keylor Navas continúa con un gran rendimiento en la Liga mexicana y ahora dio de qué hablar en el triunfo 0-2 ante Atlético San Luis.

“¡Eres enorme, Keylor!”, así fue como el narrador de ESPN describió esta actuación del tico.

🇨🇷🧤¡¡¡SOS INCREÍBLE KEYLOR!!!🔥



UNA ATAJADA ESPECTACULAR DE NAVAS PARA EVITAR EL PRIMERO DEL ATL. SAN LUIS🤩



¡¡¡PARA VERLO UNA Y OTRA VEZ!!!



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Navas y el Pumas están en el segundo lugar con 30 puntos, a uno del Chivas de Guadalajara.

El cuadro del tico ya avanzó a la liguilla, que es la siguiente ronda del torneo azteca.

Ahora Keylor y compañía recibirán a Juárez el martes 21 de abril y cerrarán el sábado 25 de abril en Pachuca.

Eso sí, a Navas le sacaron tarjeta amarilla y se perderá el juego ante Juárez.

Posteriormente, se jugará la liguilla en la que entran 10 equipos, los seis mejor ranqueados avanzan directo a los cuartos de final, mientras que del sétimo al décimo juegan una ronda de play-in, que es a un solo partido.

Una vez definidos todos los clasificados, cada serie se juega a dos partidos, ida y vuelta.