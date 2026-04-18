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"¡Eres enorme, Keylor!": Así describen nueva tapada descomunal de Navas

El Pumas triunfó 0-2 ante Atlético San Luis y sigue en los primeros puestos de la Liga mexicana.

Keylor Navas. Foto: Prensa Pumas
Keylor Navas. Foto: Prensa Pumas
Por Daniel Jiménez 17 de abril de 2026, 21:05 PM

El portero Keylor Navas continúa con un gran rendimiento en la Liga mexicana y ahora dio de qué hablar en el triunfo 0-2 ante Atlético San Luis. 

“¡Eres enorme, Keylor!”, así fue como el narrador de ESPN describió esta actuación del tico.

Navas y el Pumas están en el segundo lugar con 30 puntos, a uno del Chivas de Guadalajara. 

El cuadro del tico ya avanzó a la liguilla, que es la siguiente ronda del torneo azteca. 

Ahora Keylor y compañía recibirán a Juárez el martes 21 de abril y cerrarán el sábado 25 de abril en Pachuca.

Eso sí, a Navas le sacaron tarjeta amarilla y se perderá el juego ante Juárez.

Posteriormente, se jugará la liguilla en la que entran 10 equipos, los seis mejor ranqueados avanzan directo a los cuartos de final, mientras que del sétimo al décimo juegan una ronda de play-in, que es a un solo partido.

Una vez definidos todos los clasificados, cada serie se juega a dos partidos, ida y vuelta.

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