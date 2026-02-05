Entrenador de Keylor Navas en Pumas es cuestionado, asegura prensa mexicana

Efraín Juárez, técnico de los Pumas de la UNAM y de Keylor Navas, pasa por momentos complicados y no hay seguridad de que siga en su puesto, señalaron medios aztecas.

Los felinos vienen de caer 4-1 ante el San Diego FC de la MLS en su debut en la Copa de Campeones de Concacaf, lo que encendió las alarmas entre los universitarios.

Guillermo Vázquez es el nombre que presentó AS México como posible reemplazo.

“Puertas adentro saben que, si el equipo no muestra una reacción clara en el corto plazo, su ciclo podría terminar antes de lo pensado, más allá de los buenos números en el torneo local”, detalló bolavip.com.

Juárez tiene claro que lo vivido a mediados de semana deja mucho que desear.

“Realmente una de las frustraciones es que todo lo que se planeó lo hicimos y luego de ahí el equipo no tiene reacción. Al final, recibimos cuatro goles en 18 minutos y eso no es aceptable”, indicó el timonel.

Este sábado Pumas se mide con el Atlas por la Liga MX y el martes, en el Estadio Olímpico Universitario, juegan la vuelta contra los californianos.