En México la pregunta es constante: ¿Renovará Keylor Navas con Pumas?

En el fútbol mexicano la pregunta es constante: ¿Renovará Keylor Navas con Pumas? El tema volvió a sonar en conferencia de prensa con el técnico Efraín Juárez.

Según reportes de múltiples medios mexicanos, el Pumas ya inició conversaciones formales para extender el vínculo con Navas.

“Keylor sabe perfectamente lo que quiero. Se lo he hecho sentir, se los dije hace algunos meses. Él sabe, mi directiva sabe lo que pretendo”, afirmó Juárez tras la derrota con Toluca (2-3).



Juárez también externó algunas razones que lo llevaron a darle la capitanía al arquero desde hace mucho.

"Nos aporta muchísimo, tanto adentro como afuera, los estándares a los que está acostumbrado, los representa perfectamente", añadió.

Por último, en su respuesta, el entrenador de Pumas manifestó un claro mensaje para la dirigencia del plantel.

"La directiva tiene muy claro lo que quiero como el propio jugador y no de hace una semana ya tiene un tiempo que yo lo hice saber, Keylor también y estamos a la espera ya son cosas que no dependen de mí", concluyó.