En medio de la eliminación de Pumas, ya se habla del futuro de Keylor Navas

Pumas y Keylor Navas quedaron eliminados de Copa de Campeones de Concacaf de forma tempranera a manos del San Diego FC con un apabullante 4-2 global.

En México, la eliminación de los universitarios no cayó nada bien para los aficionados y la prensa, pues al final del juego la afición se hizo sentir en críticas a los futbolistas, aunque solo el nombre del tico Keylor Navas fue coreado.

De ahí que ahora se brinden detalles sobre el futuro inmediato del portero costarricense, pues muchos se preguntan si seguirá vinculado con el club, ya que su contrato vence el 30 de junio de este 2026.

Según publicó el diario Milenio de México, fuentes cercanas al jugador aseguran que el futbolista quiere seguir en el equipo.

“Keylor Navas tiene claras intenciones de permanecer en Pumas pues “está encantado en México” y “su deseo es quedarse” en el equipo”, replica el diario Milenio.

Además, añaden que la otra semana comenzarán las “pláticas” para negociar una renovación.

Mientras que Excelsior afirma que “la calidad de vida y el cariño que recibió desde su llegada resultaron factores determinantes para que el portero priorice extender su estancia con la escuadra del Pedregal”.

“Bajo el reglamento actual, el arquero centroamericano tuvo el derecho de entablar conversaciones con otros clubes desde el comienzo de este año para decidir su futuro como agente libre. No obstante, el deseo mutuo de seguir vinculados parece ser el motor que impulsará las reuniones venideras”, añaden.

De momento, los medios aztecas aseguran que todavía no existe una oferta sobre la mesa para el futbolista, aunque de momento todo indicaría que seguirá en la Liga MX por algún tiempo más.



