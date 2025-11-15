En el New York City FC lamentan la grave lesión de Alonso Martínez

El delantero Alonso Martínez sufrió una grave lesión que lo tendrá fuera de las canchas entre ocho y nueve meses, esto tras el partido eliminatorio del jueves anterior ante Haití.

Según informó la Federación Costarricense de Fútbol, Martínez sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que le cortará la buena temporada que venía teniendo con su club.

De ahí que el New York City FC de la MLS lamentara perder a uno de sus mejores futbolistas.

“New York City FC puede confirmar hoy que el delantero Alonso Martínez sufrió una lesión en la rodilla mientras representaba a la Selección Nacional Masculina de Costa Rica el pasado jueves”, menciona el breve comunicado del equipo.

Además, añaden que el futbolista “ha regresado a la ciudad de Nueva York para una evaluación adicional. Se proporcionarán actualizaciones adicionales en los próximos días”.

“Todos en el Club envían sus mejores deseos a Martínez”, añadieron.

Los aficionados también mostraron su malestar en la publicación en redes sociales.

Kattia Fernández Torres publicó: “Que tristeza, truncar la carrera de un excelente jugador por una selección tan mediocre, fuerza Adrian, pronta recuperación, bendiciones..”.

Gau Morales Irías aseveró que: “Siento mucho escuchar esto, es tu mejor jugador y el mejor delantero de la MLS... Vamos Alonso”.

El futbolista sumaba 21 goles en 36 partidos disputados esta temporada con su club.



