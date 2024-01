El Twente no quedó contento con la salida de Manfred Ugalde hacia Rusia

El Twente no quedó nada contento con la salida del costarricense Manfred Ugalde al fútbol de Rusia, pese a que la transacción es todo un récord para los de Enschede.

Fueron conscientes de que el monto que le ofrecieron al futbolista es “un salario que es múltiplo de lo que gana con nosotros, usted, como club, no tiene ninguna posibilidad”.

Además, revelaron que no podían mantener a un futbolista que ya no quería jugar con ellos.

“Podríamos mantenerlo en su contrato, pero ¿qué efecto tiene eso en un jugador? Queremos un jugador que realmente quiera jugar en el FC Twente. Es mejor dejar ir a un jugador que no quiere eso. Además, es así y quiero ser honesto sobre el hecho de que el monto de la transferencia es muy alto para los estándares del FC Twente”, indicó el directivo.

“Preferiríamos que ningún jugador fuera transferido. Hacer negocios con Rusia obviamente no se siente bien, pero como dije, el jugador quería irse y luego hay que buscar una solución. Además, el Spartak de Moscú no está en la lista de sanciones y los abogados han investigado si cumplimos los requisitos establecidos por el gobierno para hacer negocios con Rusia. No parece haber ningún obstáculo en este ámbito”, concluyó.