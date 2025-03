El nombre de Manfred Ugalde suena en los clubes más grandes de Francia

El experimentado periodista Fabrizio Romano coloca a Manfred Ugalde en la órbita de los mejores clubes de Francia.

Según Romano, el delantero tico está en la mira de París Saint Germain y el AS Mónaco.

Romano es un periodista especializado en traspasos y fichajes, sobre todo en el fútbol europeo.

✨🇨🇷 Manfred Ugalde could be on the move in the summer after being on PSG and AS Monaco list in January.



He’s scored three goals this week for Costa Rica, reaching 30 G/A with 23 goals and 7 assists. pic.twitter.com/7clCU9kwCf