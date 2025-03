El City vuelve a tropezar, el Forest se hace fuerte en el podio

Nuevo tropiezo del Manchester City en la carrera por los puestos de Liga de Campeones: Josep Guardiola y sus pupilos solo pudieron empatar 2-2 en casa ante el Brighton, este sábado en la 29ª jornada de la Premier League.



Es el segundo partido consecutivo sin triunfo para el Manchester City, que el pasado fin de semana fue derrotado en el campo del Nottingham Forest (3º), que este sábado ganó con solidez (4-2) en casa del modesto Ipswich Town (18º).



Con 48 puntos, el City sigue en el quinto lugar, una posición que podría convertirse en clasificatoria para la próxima Champions pero esa eventualidad todavía no está asegurada.



El empate de los 'Citizens' da una buena oportunidad al Chelsea (4º, 49 puntos) de consolidarse en el 'Top 4', aunque tiene un partido difícil el domingo, un derbi ante el Arsenal (2º), el único que parece poner en duda el título del Liverpool.



El Arsenal llega a 15 puntos del Liverpool a este fin de semana y puede colocarse a 12 unidades. El líder ya disputó en febrero el partido correspondiente a esta jornada (empate 2-2 ante el Aston Villa), de manera adelantada, ya que el domingo disputa la final de la Copa de la Liga contra el Newcastle en Wembley.



El City tiene apenas un punto sobre el Newcastle (6º), que jugará su partido de esta jornada a mediados de abril ante el Crystal Palace (11º), y no pudo distanciar al Brighton (7º), que sigue a solo un punto.



"Siempre intento ver las cosas positivas en todo. Sé que lo que nos queda será difícil, pero tenemos nueve partidos (para clasificar a la Liga de Campeones), que serán nueve finales", aseguró Guardiola.



En el último partido del día, el Bournemouth (9º) perdió 2-1 en casa con el Brentford (11º) y no pudo aprovechar para dar un salto hacia los puestos europeos.

La revelación sigue adelante



En la lucha por el subcampeonato, el Nottingham Forest (3º) se aproximó a un punto del segundo, el Arsenal, al imponerse 4-2 en Ipswich.



Después de 35 minutos sin gran peligro, el Forest anotó tres tantos en apenas seis minutos, dos de ellos del sueco Anthony Elanga, la figura del partido.



En la recta final, el Ipswich recortó a 3-1 en el 81, pero el portugués Jota Silva aseguró la victoria en el 86, con el 4-1, y los locales solo pudieron maquillar su derrota con un tanto en el descuento.



En la parte baja de la tabla, el colista Southampton (9 puntos) sufrió una nueva derrota, esta vez 2-1 en casa ante el Wolverhampton (17º, 26 puntos).



El Everton (14º) empató por su parte en el descuento (1-1) ante el West Ham (16º) en un duelo entre dos formaciones igualadas a puntos, ahora a 34.