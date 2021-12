El italiano Gianluigi Donnarumma le gana otro pulso a Keylor Navas en este cierre de año, pues el primero sí entró en la lista de candidatos a mejor portero en los Premios por FIFPro.

La asociación de futbolistas FIFPro y la FIFA revelaron este martes por redes sociales a 23 jugadores finalistas para incorporarse en el mejor once del año.

Este galardón se otorga con el voto de jugadores.

Junto a Donnarumma, los otros finalistas son el brasileño Alisson Becker del Liverpool FC y el senegalés Edouard Mendy del Chelsea FC.

