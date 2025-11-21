Doble golpe: Keylor Navas también quedó eliminado de la liga mexicana

El portero Keylor Navas y el Pumas quedaron eliminados de la liga mexicana.

Navas y compañía cayeron 3-1 ante Pachuca en el Estadio Hidalgo en el partido de Play-in.

Con​ este resultado, Keylor sufre otra eliminación en menos de 72 horas. La primera con Costa Rica al no clasificar a la Copa del Mundo y ahora el revés con su equipo en el fútbol azteca.

Este fue el primer torneo del guardameta costarricense en la Liga MX, luego de que había sido su paso por el Newell's Old Boys.

El arquero venía de jugar con la Selección Nacional los partidos contra Haití (1-0) y Honduras (0-0) y fue titular con el Pumas.