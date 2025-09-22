Diario mexicano destaca el papel de Keylor Navas desde su arribo a Pumas

La presencia de Keylor Navas en el fútbol mexicano ya se hace sentir de gran manera.

Según una publicación de Diario Récord de México, desde la llegada de Navas, Pumas es el equipo que menos goles ha recibido en la Liga MX.

“En las dos primeras jornadas, el guardameta titular del Club Universidad Nacional fue Rodrigo Parra. En esos partidos, el equipo felino permitió seis goles. Sin embargo, para la Fecha 3 llegó Keylor Navas y, además de asumir la capitanía de inmediato, también tomó la responsabilidad de defender el arco auriazul, algo que ha hecho de la mejor manera, pues sus números destacan por encima de toda la Liga MX”, reveló la publicación.

Navas ha disputado siete encuentros, ha recibido únicamente cuatro anotaciones y detuvo dos penales.



Por si fuera poco, el guardameta costarricense suma tres vallas invictas en este periodo.

​Además, Pumas no ha perdido desde la Fecha 3, jornada en la que el tico se incorporó y asumió la capitanía.



De momento, los felinos marchan viento en popa y se ubican en la séptima posición, muy cerca de los puestos directos a la liguilla.

El también capitán de La Sele fue noticia este fin de semana al detener un penal ante Tigres, aunque el partido terminó empatado 1-1.



