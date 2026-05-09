Día y hora: Keylor Navas se juega este fin de semana el pase a semifinales en México

El portero Keylor Navas y el Pumas se juegan la vida en los cuartos de final del fútbol mexicano.

La serie contra América marcha 3-3 y el juego de vuelta será este domingo alas 7:15 p. m. en el Estadio Universitario.

Así marchan los cuartos de final:

Tigres 3-Chivas 1

Atlas 2-Cruz Azul 3

América 3-Pumas 3

Toluca 0-Pachua 1

¿Qué dice Keylor Navas?

Navas estuvo en la conferencia de prensa previo al juego ante América y recordó el clásico entre Saprissa y la Liga.

"Yo he tenido la oportunidad de jugar muchos clásicos, todos han sido importantes, si yo me pongo a recordar, Saprissa vs. la Liga cuando estaba más jovencito, sigo joven todavía (risas) era un momento especial. "Un clásico tiene una magia diferente, tiene una magia especial independientemente de la liga que se está jugando y los equipos que conformen el clásico. Son momentos muy lindos, tanto del primer clásico que jugué en Costa Rica, luego en España, Francia, etc, todos tienen un lugar especial en mis recuerdos", comentó Navas.

Pumas terminó líder general en la liga mexicana y por eso cerrará en casa todas las series que dispute, sean cuartos de final, semifinales o final.