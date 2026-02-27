EN VIVO
Desde Portugal surge nueva actualización con la lesión de Brandon Aguilera

El futbolista sufrió una fuerte lesión a inicios de este mes.

Facebook oficial Río Ave FC
Por José Fernando Araya 27 de febrero de 2026, 12:47 PM


Brandon Aguilera fue operado. El volante sufrió una fuerte lesión el pasado 5 de febrero que lo dejará al margen el resto de la temporada y tal vez un poco más. 

Aguilera sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y este viernes se dio una nueva actualización. 

Su club, Rio Ave, mencionó que el volante ya fue operado y comenzará su recuperación cuanto antes. 

“Brandon Aguilera fue sometido a una exitosa cirugía en su rodilla derecha y ya comenzó el proceso de rehabilitación. ¡Que te mejores pronto, Agui! ¡Estamos contigo!”, explicó el club. 

El tico lo venía haciendo muy bien con su club, al punto que fue designado como jugador del mes de enero. 

Durante esta temporada, el futbolista disputó 20 compromisos y anotó un tanto con el Rio Ave.

Aguilera tiene contrato hasta junio de 2027 con el Rio Ave, de la Primera División del balompié portugués.

