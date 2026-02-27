Desde Portugal surge nueva actualización con la lesión de Brandon Aguilera
El futbolista sufrió una fuerte lesión a inicios de este mes.
Brandon Aguilera fue operado. El volante sufrió una fuerte lesión el pasado 5 de febrero que lo dejará al margen el resto de la temporada y tal vez un poco más.
Aguilera sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y este viernes se dio una nueva actualización.
Su club, Rio Ave, mencionó que el volante ya fue operado y comenzará su recuperación cuanto antes.
“Brandon Aguilera fue sometido a una exitosa cirugía en su rodilla derecha y ya comenzó el proceso de rehabilitación. ¡Que te mejores pronto, Agui! ¡Estamos contigo!”, explicó el club.
Brandon Aguilera foi operado com sucesso ao joelho direito e já iniciou o processo de reabilitação. 🙏— Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 27, 2026
Boa recuperação Agui! Estamos todos contigo! 🙌#RemamosJuntos #BrandonAguilera #rioavefc pic.twitter.com/fW4wx4mjTO
El tico lo venía haciendo muy bien con su club, al punto que fue designado como jugador del mes de enero.
Durante esta temporada, el futbolista disputó 20 compromisos y anotó un tanto con el Rio Ave.
Aguilera tiene contrato hasta junio de 2027 con el Rio Ave, de la Primera División del balompié portugués.