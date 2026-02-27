Desde Portugal surge nueva actualización con la lesión de Brandon Aguilera





Brandon Aguilera fue operado. El volante sufrió una fuerte lesión el pasado 5 de febrero que lo dejará al margen el resto de la temporada y tal vez un poco más.

Aguilera sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y este viernes se dio una nueva actualización.

Su club, Rio Ave, mencionó que el volante ya fue operado y comenzará su recuperación cuanto antes.

“Brandon Aguilera fue sometido a una exitosa cirugía en su rodilla derecha y ya comenzó el proceso de rehabilitación. ¡Que te mejores pronto, Agui! ¡Estamos contigo!”, explicó el club.

Brandon Aguilera foi operado com sucesso ao joelho direito e já iniciou o processo de reabilitação. 🙏



Boa recuperação Agui! Estamos todos contigo! 🙌#RemamosJuntos #BrandonAguilera #rioavefc pic.twitter.com/fW4wx4mjTO — Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 27, 2026

El tico lo venía haciendo muy bien con su club, al punto que fue designado como jugador del mes de enero.

Durante esta temporada, el futbolista disputó 20 compromisos y anotó un tanto con el Rio Ave.

Aguilera tiene contrato hasta junio de 2027 con el Rio Ave, de la Primera División del balompié portugués.













