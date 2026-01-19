Desde México llueven elogios a Keylor Navas tras destacar con Pumas en el inicio de temporada

Keylor Navas comenzó una nueva temporada como está acostumbrado: siendo la principal figura de su equipo.

Tras tres fechas disputadas, Pumas suma apenas cinco puntos, pero no es gracias a las grandes tapadas del portero costarricense.

“En casa es ‘un lindo gatito’: Pumas sigue sin ganar en CU al empatar con el León gracias a Keylor Navas”, publicó el portal LatinUS sobre el partido de este domingo.

El diario Esto también elogió al tico: “Pumas rescató un punto empatando (1-1) con el León, y nuevamente Keylor Navas fue factor, tal y como ha ocurrido en muchos de los partidos desde que llegó”.

Mientras que ESPN se rindió con las acciones del guardameta fuera del arco.

“Keylor Navas: El héroe de Pumas que brilla más allá de la cancha".

“El portero tico destaca con atajadas clave ante Tigres, pero su mayor aporte es la humildad y el liderazgo que muestra con el grupo en el vestidor”, publicaron.

Pero también sus rivales de turno se rinden ante sus cualidades, uno de ellos fue el técnico del León, Ignacio Ambriz, quien en conferencia de prensa habló de esto.

“Keylor hace dos o tres buenas atajadas que fueron determinantes. Nos faltó estar un poco más certeros en la definición, pero creo que podíamos llevarnos el triunfo”, afirmó.

Mientras que el delantero colombiano Díber Cambindo se estrenó como goleador del León precisamente anotando ante Navas, algo que lo llenó de mucha gratitud.

“La verdad, feliz, contento, que ya se dio la primera anotación y que sirvió de buena manera para sumar un puntito. A cualquier jugador lo llena, obviamente eso le da facilidad a uno: anotarle gol a un gran arquero como es Keylor Navas”, destacó el medio MedioTiempo.

Pumas de momento sigue sin ganar en la Liga MX y para muchos Navas es el que mantiene firme a los académicos con una victoria y dos empates, pese a que en la cancha el equipo no carbura.



