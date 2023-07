De la 'era MNM' a la desilusión, el aterrizaje complicado del París SG

Osaka, Japón | El famoso tridente 'MNM' que hacía soñar a los hinchas del París Saint-Germain es ya pasado: Kylian Mbappé parece en guerra abierta con el club, Neymar no esconde un cierto malestar y Lionel Messi se ha ido de Francia con más pena que gloria.

Mbappé puede presumir de ser el máximo goleador de la historia del club (212 goles en 260 partidos) y ha sostenido sobre sus hombros al equipo en las dos últimas temporadas, pero el viernes se dispararon las alarmas cuando el PSG no le incluyó en su lista para la gira de pretemporada por Japón y Corea del Sur.

Con Messi ya en Miami, el equipo de París presentaba a Mbappé y Neymar como sus 'cabezas de cartel' para los partidos de la gira, pero los aficionados japoneses y surcoreanos no verán en acción al internacional francés.

"Tengo contrato con el París Saint-Germain y hasta ahora nadie me ha dicho nada" sobre una salida de la entidad, explicó 'Ney', que vio incluso hace unas semanas cómo grupos de hinchas del PSG acudían a manifestarse en su contra frente a su casa de Bougival, en las afueras de París.

Pero ni eso hace perder la sonrisa a Neymar: "Estoy tranquilo, incluso aunque no haya mucho amor con los aficionados. Estaré aquí (...) con o sin amor".

El brasileño no ha jugado desde hace cinco meses y su operación en el tobillo derecho.

Messi había admitido en junio a la prensa española que no estaba bien en París.

"Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole", explicó el argentino para justificar su salida del club.