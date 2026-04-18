David Faitelson se rinde ante el Pumas de Keylor Navas

La gran campaña de Pumas, con el costarricense Keylor Navas protagonista, se ganó elogios del controversial periodista David Faitelson.



El cuadro universitario marcha segundo en la liga mexicana con 30 puntos —a uno del líder Chivas—, por lo cual ya tiene asegurado su lugar en la liguilla.



“Lo que parecía un desastre terminó siendo un temporadón de Efraín Juárez y los Pumas… Está noche duermen como sub-líderes generales”, escribió Faitelson.

Lo que parecía un desastre terminó siendo un temporadón de Efraín Juárez y los Pumas…

Está noche duermen como sub-líderes generales… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 18, 2026

Los felinos aún deben esperar el desenlace de la fecha 15 para definir la posición final; mientras tanto, tras el triunfo de 0-2 ante San Luis el viernes, meten presión a rivales como Cruz Azul (28 puntos), Pachuca (28) y Toluca (27).



El rendimiento del equipo también se refleja en sus números: ocho triunfos, seis empates y una sola derrota. Únicamente cayeron 1-2 ante Chivas.



En este buen momento del conjunto universitario, el tico tiene gran responsabilidad al ser protagonista con sus intervenciones; incluso, tras la fecha 14 lideraba en atajadas.



El próximo juego de Pumas será el martes ante Juárez. Navas, titular indiscutible, no podrá participar por acumulación de tarjetas amarillas.