Cuatro goles en 18 minutos: Vea aquí las anotaciones que le marcaron a Keylor Navas

El portero costarricense Keylor Navas recibió cuatro goles en 18 minutos en la derrota del Pumas 4-1 ante San Diego, en el juego de ida de la serie de Copa de Campeones de Concacaf.

El equipo de Navas marcó el primer gol para aventajar 0-1 al cuadro mexicano, pero desde el minuto 38, Keylor vivió una pesadilla.

Manu Duah (68'), David Vásquez (76'), Alex Mighten (81') y Luca Bombino (86') se encargaron de concretar en el arco del tico.

El juego de vuelta de esta serie será el martes 10 de febrero a las 7 p. m. en el estadio de Pumas.

a