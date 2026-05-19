¿Cuántas finales jugó Keylor Navas? Los números detrás de una carrera histórica

Pitazo final en el Olímpico Universitario y Keylor Navas eleva los brazos al cielo, mientras sus compañeros y el público celebran a más no poder una nueva final para Pumas de la UNAM en México.

Los Pumas festejan el retorno a una final de la Liga MX tras 14 años y en parte es gracias al buen trabajo de Navas bajo los tres palos.

El portero tico es líder de atajadas en el campeonato y muchos ya lo designan como el mejor guardameta del certamen y creen que será vital para levantar el título.

Y no es para menos, para Navas las finales son cosa común y con su clasificación el domingo anterior disputará así su final número 20 en su carrera.

Pero sus ojos han visto más. En 20 ha estado bajo los tres palos como titular, pero suma 29 vividas, aunque nueve de ellas desde el banquillo, incluso cuando era muy joven como tercer portero de los morados.

Precisamente, su primera vivencia en una final se dio en el 2005, cuando vio cómo Saprissa se coronó precisamente en Ciudad Universitaria campeón de Concacaf, aunque como tercer guardameta.

Vio cómo José Francisco Porras y sus compañeros se coronaron campeones ante Alajuelense en tres ocasiones consecutivas en el 2006 y 2007.

Pero su primera final ya como titular la tuvo en el Torneo de Verano 2008 y la ganó ante la Liga.

Ese mismo año perdió su primer título y fue ante Pachuca en la final de Concacaf, donde los morados no pudieron impedir el triunfo del club azteca.

A partir de ahí disputó 18 finales más, las más importantes sin duda, las tres finales de Champions League consecutivas con el Real Madrid y en las que se coronó como campeón.

Además, suma cuatro mundiales de clubes con los merengues, tres Supercopas de la UEFA, Supercopa de España, la Copa de Francia (2 veces), Copa de la Liga de Francia y la Supercopa de Francia.

Cabe resaltar que suma dos ligas españolas con el Real Madrid y dos ligas de Francia con el PSG, pero en estas no hubo final, pues se disputan a modo de liga, es decir, al equipo que más puntos consiga al final del torneo.

Curiosamente, con la Selección Nacional solo suma una final vivida en el 2009 en Copa Centroamericana disputada en Honduras, pero no fue titular, ya que el técnico Rodrigo Kenton decidió rotar a los porteros y la disputa por el título la tuvo Ricardo González ante Panamá.

Aquella oportunidad, La Sele dejó ir el título en los penales y los canaleros se llevaron el cetro centroamericano.

El balance final es de: 19 finales jugadas, 15 ganadas, solo cuatro perdidas y 23 goles recibidos para un promedio de 1,21.

Navas suma 29 títulos en su carrera y a partir de este jueves buscará levantar su trofeo 30 frente a una afición de Pumas que se ilusiona con volver a la gloria con el tico como estandarte.

Finales en las que ha estado presente Keylor Navas:

2005 - Ganó con Saprissa ante Pumas Concacaf (tercer portero) 2006- Ganó con Saprissa ante Alajuelense (tercer portero) 2007- Ganó con Saprissa ante Alajuelense (tercer portero) Invierno 2007 - Ganó con Saprissa ante Alajuelense (suplente) Verano 2008 - Ganó con Saprissa como titular su primera final. Fue ante Alajuelense Invierno 2008 - Ganó con Saprissa como titular ante la Liga Copa Uncaf 2009- Perdió ante Panamá con La Sele (suplente) Copa Campeones Concacaf 2008- Perdió ante Pachuca como titular (primer final perdida)* Verano 2010 - Ganó con Saprissa como titular ante San Carlos Supercopa de Europa 2014- Ganó con Real Madrid ante Sevilla (suplente) Mundial de Clubes 2014 - Ganó con Real Madrid ante San Lorenzo (suplente) Champions 2016 - Ganó con Real Madrid al Atlético (titular) Supercopa de Europa 2016 -Ganó con Real Madrid ante Sevilla (titular) Mundial de Clubes 2016 -Ganó con Real Madrid ante Kashima Antlers (titular) Champions 2017 - Ganó con Real Madrid ante Juventus (titular) Supercopa de Europa 2017 - Ganó con Real Madrid ante Manchester United (titular) Mundial de Clubes 2017 - Ganó con Real Madrid ante Gremio (titular) Supercopa 2017 - Ganó con Real Madrid ante Barcelona Champions 2018 - Ganó con Real Madrid ante Liverpool (titular) Supercopa de Europa 2018 - Perdió ante el Atlético de Madrid (titular) Mundial de Clubes 2018 -Ganó con Real Madrid ante Al-Ain (suplente) Copa de Francia 2020- Ganó con el PSG al Saint-Étienne (titular) Copa de la Liga Francia 2020- Ganó con el PSG ante Lyon (titular) Supercopa de Francia 2020- Ganó con el PSG ante Olympique de Marsella (titular) Champions 2020- Perdió ante Bayern Munich (titular) Copa de Francia 2021 - Ganó con el PSG ante Mónaco (titular) Supercopa de Francia 2021- Perdió con el PSG ante Lille (titular) Supercopa de Francia 2022 - Ganó con el PSG ante Nantes (suplente) Supercopa de Francia 2023 - Ganó con el PSG ante Toulouse (suplente)

*Copa de Francia 2024 - Ganó con el PSG ante Lyon (ya no estaba en el equipo, pero al disputar un partido se le otorga el título)*









Finales disputadas:

Verano 2008 - Ganó con Saprissa como titular, primera final ante Alajuelense (no recibió goles) Invierno 2008 - Ganó con Saprissa como titular ante la Liga Copa Campeones Concacaf 2008- Perdió ante Pachuca (primer final perdida)* Verano 2010 - Ganó con Saprissa como titular ante San Carlos Champions 2016 - Ganó con Real Madrid al Atlético (titular) Supercopa de Europa 2016 - Ganó con Real Madrid ante Sevilla (titular) Mundial de Clubes 2016 - Ganó con Real Madrid ante Kashima Antlers (titular) Champions 2017 - Ganó con Real Madrid ante Juventus (titular) Supercopa de Europa 2017 - Ganó con Real Madrid ante Manchester United (titular) Mundial de Clubes 2017 - Ganó con Real Madrid ante Gremio (titular) (no recibió goles) Supercopa 2017 - Ganó con Real Madrid ante Barcelona (titular) Champions 2018 - Ganó con Real Madrid ante Liverpool (titular) Supercopa de Europa 2018 - Perdió ante el Atlético de Madrid (titular) Copa de Francia 2020- Ganó con el PSG al Saint-Etienne (titular) (no recibió gol) Copa de la Liga Francia 2020- Ganó con el PSG ante Lyon (titular) (no recibió goles ganó en penales) Supercopa de Francia 2020- Ganó con el PSG ante Olympique de Marsella (titular) Champions 2020- Perdió ante Bayern Munich (titular) Copa de Francia 2021 - Ganó con el PSG ante Mónaco (titular) (no recibió goles) Supercopa de Francia 2021- Perdió con el PSG ante Lille (titular) Liga MX con Pumas: ¿?





BALANCE ﻿

Finales jugadas: 19

Ganadas: 15

Perdidas: 4

Goles recibidos: 23

Promedio: 1,21

Vallas invictas: 5

Títulos en toda su carrera: 29

Infografía de las finales de Keylor Navas

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