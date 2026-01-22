La continuidad de Keylor Navas en Pumas no está asegurada. Así lo dejó saber Antonio Sancho, vicepresidente del equipo felino.

Al guardameta costarricense le quedan seis meses de contrato con la escuadra universitaria.

Aunque su vínculo vence en junio, existe la posibilidad de extender el ligamen por un año más, pero si Navas así lo desea, podría firmar desde ahora con cualquier equipo que lo pretenda.

Varios clubes de la liga mexicana y algunos del Viejo Continente han puesto los ojos en las grandes atajadas y el nivel mostrado por el portero nacional en Pumas durante los últimos meses.

Sancho aseguró que deben hablar con el guardameta sobre el tema de su renovación, pero de momento no hay nada concreto.