Como en sus mejores años: Vea aquí el concierto de tapadas de Keylor Navas en México
El portero fue vital en el triunfo de Pumas ante el poderoso Tigres en el Volcán.
A sus 39 años, el portero Keylor Navas está como en sus mejores años y así lo demostró en el triunfo de Pumas 0-1 ante Tigres en el Volcán.
Navas fue el Mejor Jugador del Partido y así lo demuestran estas tapadas, que fueron determinantes ante el poderoso equipo de Gignac.
El Pumas tenía 12 años de no ganar en el Volcán y en parte fue gracias a la participación del tico, que desde que llegó es capitán del club.
La prensa mexicana llenó de elogios al costarricense, que lució como un fleino en el aco.
Las tapadas