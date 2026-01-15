Como en sus mejores años: Vea aquí el concierto de tapadas de Keylor Navas en México

A sus 39 años, el portero Keylor Navas está como en sus mejores años y así lo demostró en el triunfo de Pumas 0-1 ante Tigres en el Volcán.

Navas fue el Mejor Jugador del Partido y así lo demuestran estas tapadas, que fueron determinantes ante el poderoso equipo de Gignac.

El Pumas tenía 12 años de no ganar en el Volcán y en parte fue gracias a la participación del tico, que desde que llegó es capitán del club.

La prensa mexicana llenó de elogios al costarricense, que lució como un fleino en el aco.

Las tapadas