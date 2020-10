Christian Bolaños debuta con gol en Noruega

El futbolista costarricense, Christian Bolaños, sigue de la mano con el gol y pudo anotar en su debut con el IK Start de Noruega.



El tico, quien terminó como goleador con el Saprissa en el torneo anterior, se hizo presente en las redes con un remate de cabeza para el único gol de su equipo que cayó 1-2 en casa ante el Kristiansund.

Han scoret i comebacket, men etter kampen var @BOLACRIS7 mest skuffet over at det ikke ble poeng mot KBK.



